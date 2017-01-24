В Пскове изменились нормативы на холодную воду и водоотведение

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 11:06

С первого января нормативы на холодную воду и водоотведение рассчитываются в зависимости от той категории, к которой отнесён сам жилой дом. А категория в свою очередь зависит от степени благоустройства дома, ресурсопотребляющего оборудования, а также устройств, включённых в общедомовое имущество.

Отметим, что с этого года, плата за коммуналку по общедомовым счётчикам относится не к коммунальным, а к жилищным услугам. Соответственно, платить за них теперь нужно не в ресурсоснабжающую организацию, а в управляющую компанию - за исключением домов с непосредственным управлением.

Татьяна Боисова