В Пскове изменились нормативы на холодную воду и водоотведение

С первого января нормативы на холодную воду и водоотведение рассчитываются в зависимости от той категории, к которой отнесён сам жилой дом. А категория в свою очередь зависит от степени благоустройства дома, ресурсопотребляющего оборудования, а также устройств, включённых в общедомовое имущество.
Отметим, что с этого года, плата за коммуналку по общедомовым счётчикам относится не к коммунальным, а к жилищным услугам. Соответственно, платить за них теперь нужно не в ресурсоснабжающую организацию, а в управляющую компанию - за исключением домов с непосредственным управлением.
Татьяна Боисова
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