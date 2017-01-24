Государственный комитет Псковской области по природопользованию возглавит Виктор Мусатов

Виктор Мусатов возглавит Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Его кандидатура согласована в Минприроды. Назначение скорее всего произойдёт в феврале.
Виктор Мусатов родом из Острова Псковской области. В своё время работал учителем географии, потом геологом. С девяностых - в областном Комитете по охране природы. Прошёл путь от руководителя отдела до заместителя начальника. С две тысячи пятого руководитель Управления Росприроднадзора по Псковской области. Напомним, ранее занимавшая этот пост Наталья Вдовина в декабре прошлого года была уволена «в связи с утратой доверия».
Татьяа Борисова
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Январь 2017
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