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Государственный комитет Псковской области по природопользованию возглавит Виктор Мусатов

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.01.2017 11:02

Государственный комитет Псковской области по природопользованию возглавит Виктор МусатовВиктор Мусатов возглавит Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Его кандидатура согласована в Минприроды. Назначение скорее всего произойдёт в феврале.

Виктор Мусатов родом из Острова Псковской области. В своё время работал учителем географии, потом геологом. С девяностых - в областном Комитете по охране природы. Прошёл путь от руководителя отдела до заместителя начальника. С две тысячи пятого руководитель Управления Росприроднадзора по Псковской области. Напомним, ранее занимавшая этот пост Наталья Вдовина в декабре прошлого года была уволена «в связи с утратой доверия».

Татьяа Борисова


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