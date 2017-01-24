Судьба Псковского театра кукол по-прежнему под вопросом

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 24.01.2017 11:16

Коллектив Псковского театра кукол обеспокоен предстоящим переездом из здания, в котором располагался более полувека. Основная причина, которую озвучили коллективу - аварийное состояние здания. Как один из вариантов, для новоселья предложили два этажа в помещении бывшего института "Древстанкопрома" на Конной два, но сотрудники театра считают его неподходящим.

Между тем, в театрально-концертной дирекции и в областном Комитете по охране объектов культурного наследия говорят, что готовы рассматривать другие варианты и переезда с привычного места всё равно не избежать.

В руках художников-декораторов рождаются герои будущей сказки. В театре кукол готовятся к постановке нового спектакля. Вот только настроение в коллективе совсем не премьерное: перспектива покинуть родные стены здесь никого не радует.

АЛЕКСАНДР ЗАБОЛОТНЫЙ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЁР ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ:

Вопрос решается, а главный режиссёр , или художественный руководитель в этом вопросе не принимает почти никакого участия. Со мной и с актёрами никто подробно, скажем так, не общался. И ситуация для нас, для творческого состава, очень неясная.

Уже продолжительное время коллектив действительно живёт в условиях неопределённости, рассказывает директор театра Татьяна Ааб. Основная причина переезда, которую озвучили сотрудникам - аварийное состояние здания. В целях безопасности над потолком зрительного зала натянута металлическая сетка. Проблемы видны невооружённым глазом, и директор театра это не отрицает. Более того, говорит Татьяна Ааб, ранее она сама неоднократно сообщала о них руководству театрально-концертной дирекции. Ремонт здесь жизненно необходим, но так ли необходимо лишать театр этого здания насовсем? В коллективе видят иной выход из ситуации.

ТАТЬЯНА ААБ, ДИРЕКТОР ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА КУКОЛ:

Учитывая, что в следующем году будет 55 лет, как Псковский областной театр кукол находится в этом здании. Я бы хотела сказать, что не только находится, но еще и сохраняет это здание в том должном виде, в котором оно есть. Оно не повторяет судьбу дома Батова. Я считаю, что всё-таки могли бы нам пойти навстречу и это здание оставить Псковскому театру кукол.

Основной вариант, который в качестве альтернативы предложили театру, рассказывает директор, здание бывшего института "Древстанкопрома" на Конной два, и это артистов категорически не устраивает. Только в зрительном зале на создание необходимых условий уйдёт не меньше года, да и внешний вид такого детского театра зрителя скорее испугает, чем привлечёт. Руководитель Псковской театрально-концертной дирекции Дмитрий Месхиев, в свою очередь, убеждён, что в театре кукол лукавят. По его словам на здание на Конной два, директор и худрук согласились сами. При этом, рассказывает Дмитрий Месхиев, это не единственный вариант, в дирекции готовы рассмотреть и другие. Переезду в любом случае быть, и по этому поводу у него личное категорическое мнение. В начале двадцатого века здание нынешнего театра кукол купец-старообрядец Батов построил как моленную для своей общины, и сегодня историческая справедливость должна быть восстановлена.

ДМИТРИЙ МЕСХИЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ ДИРЕКЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это здание церкви Поморского согласия, это храм. И в алтарной части стоит сцена. С моей точки зрения в храме должен быть храм. Вот в бане должна быть баня. И ни у кого не возникает, наверное, вопросов, чтобы в бане сделать, например, театр.

За восстановление исторической справедливости и в региональном Комитете по охране объектов культурного наследия. При возможной реконструкции комплекса "дом Батова", о которой сейчас говорят, здание театра, скорее всего вновь обретёт облик храма. При этом, по словам руководителя ведомства Елены Яковлевой, для кукольного театра, будут искать оптимальный для всех вариант. Как один из возможных - реконструированное здание самого дома Батова.

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

Любимый псковичами, многие выросли на репертуаре этого театра. Но абсолютно понятно, что сегодня, в начале 21 века, здание, приспособленное в силу катаклизмов исторических и политических, не годится. Поэтому возможность улучшить положение и труппы, и качество услуг, которые там оказываются, мы пытаемся давно.

Судя по всему, готовиться к новоселью псковским кукольникам всё же придётся, но когда и куда планируется переезд до сих пор так и неясно. Судьба театра по-прежнему под вопросом.

Ирина Коваленко, Марина Михайлова, Иван Лопаев, Денис Алекесеев, Кирилл Мосин