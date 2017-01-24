О безопасности дорожного движения говорим на радиостанции «Маяк-Псков» 24 января с 17.05

Впервые за последние годы в Пскове сократилось число зарегистрированных автомобилей. Между тем, городские улицы по-прежнему нельзя назвать абсолютно безопасными для водителей и пешеходов.
О безопасности дорожного движения в Пскове и о тех, кто за этой безопасностью следит, говорим в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков».
В гостях - начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
Принимайте участие в нашем опросе в соцсетях «Одобряете ли вы сокращение пешеходных переходов в Пскове?». Результаты опроса обсудим в прямом эфире.
Слушайте во вторник, 24 января, с 17:05.
Телефон прямого эфира: 66-27-47
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