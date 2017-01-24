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О безопасности дорожного движения говорим на радиостанции «Маяк-Псков» 24 января с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.01.2017 11:03

О безопасности дорожного движения говорим на радиостанции «Маяк-Псков» 24 января с 17.05Впервые за последние годы в Пскове сократилось число зарегистрированных автомобилей. Между тем, городские улицы по-прежнему нельзя назвать абсолютно безопасными для водителей и пешеходов.

О безопасности дорожного движения в Пскове и о тех, кто за этой безопасностью следит, говорим в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков».

В гостях - начальник отдела ГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Принимайте участие в нашем опросе в соцсетях «Одобряете ли вы сокращение пешеходных переходов в Пскове?». Результаты опроса обсудим в прямом эфире.

Слушайте во вторник, 24 января, с 17:05.

Телефон прямого эфира: 66-27-47

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