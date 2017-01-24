Более пятнадцати тысяч псковичей сдают в этом году нормы ГТО

В Пскове самой активной по сдаче норм ГТО стала восемнадцатая школа - пятьдесят пять учеников решили испытать свои силы. Большая часть, конечно, ученики выпускных классов. У них есть серьёзный стимул - при получении золотого значка дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Ребята уже сдали силовой комплекс упражнений. Впереди ещё бег, плавание, стрельба.
Отжимание, растяжка, прыжки в длину и пресс. Четыре обязательных испытания Элина Сергеева прошла с легкостью. Нормы ГТО сдает уже второй раз. В прошлом году получила бронзовый значок, в этом, признается, рассчитывает на золотой.
ЭЛИНА СЕРГЕЕВА, УЧЕНИЦА 9 КЛАССА:
Это как испытание себя, а во-вторых ,это дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Во всех ВУЗах по-разному, но это примерно 2-3 балла, зависит от результата.
Впервые в этом году к движению ГТО присоединились и младшие школьники. О ЕГЭ третьеклассники пока не думают. Для них это еще один способ выплеснуть свою энергию и просто посоревноваться друг с другом.
НИКИТА КОСТИН, УЧЕНИК 3 КЛАССА:
Это интересно, спортивно и тут надо посоревноваться с другими и проявить себя в лучшую сторону.
МАША КОСТИНА, УЧЕНИЦА 3 КЛАССА:
Я боюсь провалить метание, я боюсь, что метну плохо. А так больше ничего, все хорошо умею. Хочу получить золотой значок и буду стараться выигрывать.
Настоящим рекордсменом по количеству участников - более пятидесяти человек - в этом году стала восемнадцатая школа. Добровольцев напутствовал директор и те, кто свои золотые знаки уже получил.
АННА ВАСИЛЬЕВА, УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ:
И мы все сдали нормы ГТО, и тренеры сдали, и учителя сдали. Нужно сдавать нормы ГТО. Возвращаться к здоровому образу жизни, потому что люди уже настолько отвыкли от спорта, от подвижности.
Ограничения по возрасту для сдачи норм ГТО нет. Проверить свои силы можно в любом возрасте и в пятнадцать и в пятьдесят пять. Правда, пока, желающих среди взрослого населения немного. Знак отличия ГТО, говорят организаторы, это показатель активной жизненной позиции. И начинать формировать ее надо с детства.
Екатерина Давыдова, Владимир Шагапов
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