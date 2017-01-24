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Изборяне отметили сто десятую годовщину со дня рождения художника Павла Мельникова

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Категория: Вести-Псков
Создано 24.01.2017 10:50

Изборяне отметили сто десятую годовщину со дня рождения художника Павла МельниковаИзборяне отметили сто десятую годовщину со дня рождения художника Павла Мельникова. Он известен тем, что писал картины только с видами Изборска. Часто дарил свои полотна односельчанам, поэтому их можно было увидеть почти в каждом доме. В юбилейную дату жители деревни собрались на заседании клуба «Изборская пятница», на котором прошло открытие выставки работ художника, а местные школьники поучаствовали в мастер-классах по рисованию и набойке на ткани.

Юные художники свои первые шаги в живописи делают по мотивам работ самого уважаемого изборского художника Павла Мельникова. Среди школьников уверенно держит кисть потомок прославленного живописца – Маша. Говорит, эти пейзажи знакомы настолько хорошо, что вспомнить их в деталях не составляет труда.

МАРИЯ НАВАЗОВА:
Это наш музейный квартал вот в этом доме, который за деревьями. Мы в нем сидим, а это часовня. Всю свою жизнь я живу в Изборске, никак не могу привыкнуть к красоте этих мест.

Как смешивать краски, детей учит музейный педагог Марина Смирнова. В детстве она часто бывала в доме Павла Мельникова, однажды даже получила от него в подарок набор красок.

МАРИНА СМИРНОВА, МУЗЕЙНЫЙ ПЕДАГОГ:
Не давали смотреть, как он рисует. Евдокия Михайловна, его жена, говорила, что я ему мешаю, но иногда тихонечко, все равно удавалось взглянуть, и чего-то спросить, как это получается. И, конечно, мне очень хотелось стать художником.

НАТАЛИЯ ДУБРОВСКАЯ, ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ИЗБОРСК»:
Он не мог не писать, он писал, как дышал и постоянно дарил свои работы, делился своим творчеством, своими эмоциями с людьми.

Картины Мельникова были практически в каждом доме. Сколько их было всего – никому не известно. Музей смог собрать большую коллекцию. В ней есть и редкая – довоенная картина «иней», он написал ее в 21 году.

ЛЮДМИЛА ЧЕРНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ НАУЧНО-ФОНДОВОЙ РАБОТЫ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "ИЗБОРСК":
Картины Павла Дмитриевича Мельникова разъехались по всей России и по странам СНГ, и вам удалось найти мольберт? – Да, и мольберт, это дар художника. Мольберт, кисточки, крыночка - все находится у нас.

Художественным вкусом изборяне обладали и в глубокой древности. Мастера прошлого оставили после себя бесценные скатерти и сарафаны, которые сейчас тоже составляют часть экспозиции изборского музея. Набойка была тяжелым и вредным ремеслом, но для изготовления сувенирных флажков технологию максимально упростили. Всего несколько минут, и дети уносят с собой оригинальный сувенир, сделанный своими руками.

Андрей Удалов, Кирилл Мосин

 

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