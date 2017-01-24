О прорыве блокады Ленинграда и об участии в этом событии псковских партизан говорим сегодня в 13.20 на «Радио России-Псков»

Сегодня на «Радио России-Псков» вспоминаем о том, как советские войска в кровопролитных боях прорвали блокаду Ленинграда.
К этой операции непосредственное отношение имели и псковские партизаны. Они должны были отвлечь боевые части вермахта, не дать им усилить группировку, которая пыталась отбить наступление советских частей. Попытаемся восстановить картину событий в передаче «Как это было» вместе с гостем студии историком и краеведом Николаем Никитенко.
Слушайте сегодня в 13.20 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
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