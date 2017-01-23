Об особенностях любительского театра говорим на «Радио России-Псков» 24 января с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 22:35

Какой он, любительский театр? В чем его особенности по сравнению с профессиональным? Ответы на эти вопросы ищем в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» вместе с нашими гостями: руководителем открытого студенческого театра «Ах театр!» Татьяной Комисаровской и артистами этого театра Ольгой Глазковой и Валерием Баткаевым.

Слушайте 24 января с 7.20 на «Радио России-Псков».

Кроме того, присоединяйтесь к нам в прямом эфире по телефону 66-27-47, задавайте вопросы гостям нашей студии, принимайте участие в обсуждении.

