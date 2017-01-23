Об особенностях любительского театра говорим на «Радио России-Псков» 24 января с 7.20

Какой он, любительский театр? В чем его особенности по сравнению с профессиональным? Ответы на эти вопросы ищем в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» вместе с нашими гостями: руководителем открытого студенческого театра «Ах театр!» Татьяной Комисаровской и артистами этого театра Ольгой Глазковой и Валерием Баткаевым.
Слушайте 24 января с 7.20 на «Радио России-Псков».
Кроме того, присоединяйтесь к нам в прямом эфире по телефону 66-27-47, задавайте вопросы гостям нашей студии, принимайте участие в обсуждении.
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