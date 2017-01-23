Как пешком обойти земной шар - рассказал сегодня псковичам Сергей Лукьянов

Псков для известного путешественника одна из точек кругосветного пути. Два года назад Сергей вышел из Санкт-Петербурга, пересек всю Россию, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Европы.
Через океаны он летел на самолёте, весь остальной путь шёл пешком. Ночевал где придётся, в основном в спальном мешке под открытым небом. По словам путешественника, за эти два года он прожил целую жизнь, богатую на приключения, а иногда и злоключения. В Аргентине у Сергея украли деньги, несколько раз нападали в других станах. Преодолеть все трудности ему помогали его родные, друзья, а зачастую и просто незнакомые люди.
СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
Для меня это очень важно, пройти вокруг Земли. Это для меня веха. Это моё понимание. Хотелось бы, наверно, каждому. У меня это получилось, и я этому рад, что это получилось, счастлив за себя и за тех людей, кто меня поддерживал, кто рядом шёл со мной мысленно, в душе. Спасибо всем, кто за меня переживал.
За время своего похода Сергей Лукьянов стёр семь пар обуви, прошагал больше двадцати тысяч километров, и при этом сохранил бодрость духа и силы, чтобы пройти весь задуманный маршрут до конца. Финишировать Сергей Лукьянов планирует четвёртого февраля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где и начинал свой маршрут.
Виктория Писукова
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Январь 2017
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