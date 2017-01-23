В огне погиб маленький ребёнок: подробности трагедии в Дно

Один ребёнок погиб, ещё один серьёзно пострадал в пожаре в Дновском районе. Трагедия произошла в субботу в деревне Морино в частном доме. Возгорание началось когда никого из взрослых не было дома.
Подоспевшая мать успела вытащить из огня только старшего мальчика. Его санитарным рейсом на вертолёте отправили в клинику Санкт -Петербурга.
От дома, где в минувшие выходные разыгралась трагедия – остался только остов. Вся крыша и дополнительное помещение выгорели дотла. Буквально в выходные в эти игрушки играли дети, а сейчас здесь сплошное пепелище.
ВЛАДИМИР ЯКУНИН, ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящий время идет проверка, отрабатываются все версии. Наиболее вероятная версия - это нарушение правил при эксплуатации электрооборудования и детская шалость детей. Так как на момент возникновения пожара дети были в жилом доме без присмотра.
Однако соседи, очевидцы происшествия говорят – пламя вначале объяло крышу. И только потом распространилось на здание.
ЕЛЕНА, ОЧЕВИДЕЦ ПРОИСШЕСТВИЯ:
Говорят, у них была буржуйка. И главное, что дом-то не горел. Горел именно чердак. Потому что, когда мы пришли – горел именно чердак. Не было нигде огня. Горели именно потолок и крыша.
По словам местных жителей - семья въехала в этот дом прошлой весной. Оба безработные: найти работу в Морино крайне сложно. Мужчина промышлял охотой. И отцом мальчиков он не является
ЕЛЕНА, ОЧЕВИДЕЦ ПРОИСШЕСТВИЯ:
- Я ее стала поднимать, она вся насквозь мокрая и черная. Я говорю, а где второй ребенок.
- Я не добежала до него. Я не успела до него добежать.
- А он даже не попытался. Он как стоял на краю, он даже не заходил в дом. А она облила себя водой, прибежала. А их дома не было, потому что спасти можно было своего ребенка однозначно.
Ребенка на скорой доставили в районную больницу, где его перевели на искусственную вентиляцию легких. Затем доставили в областную больницу, где продолжили терапию.
МАРИЯ ЕГОРОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЦЕНТРОМ РЕАНИМАЦИИ И АНЕСТЕЗИИ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ РЕАНИМАТОЛОГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Ожоги пламенем они сами по себе всегда глубокие, а ожоги пламенем более 50 процентов, это очень серьезно, очень такие… суровые ожоги, сложные, и по поводу этих больных естественно должны применяться все современные методы лечения, включая раннюю хирургическую тактику.
Врачи диагностировали у мальчика ожоги первой и второй степени. Его отправили санитарным рейсом на вертолете в Детскую городскую поликлинику №1 Санкт-Петербурга. Транспортировку организовали псковские спасатели совместно с Северо-западным региональным Центром МЧС России. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Кирилл Михайлов, Денис Алексеев
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Январь 2017
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