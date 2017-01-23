Строящаяся школа на улице Балтийской будет новой и по форме, и по содержанию

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 17:23



Инженерно-лингвистическая гимназия на улице Балтийской будет отличаться не только самым современным оборудованием, размером и количеством обучающихся.

Школа будет новой по своей сути. Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» рассказали гости нашей студии: директор Псковской лингвистической гимназии, доктор педагогических наук, профессор Псковского государственного университета Татьяна Светенко и ее заместитель, кандидат педагогических наук Ирина Галковская.

«Это будет очень современная, электронная, информационная школа, -отмечает Татьяна Светенко. - Информатика будет ведущим предметом наряду с лингвистикой». Ученики, при поддержке учителей, будут участвовать в разнообразных междисциплинарных исследовательских проектах.

Однако родителям не стоит беспокоиться о том, что программа будет слишком сложной: никаких предметов вузовского уровня в новой школе не будет. Одной из задач гимназии будет формирование технологической культуры человека.