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Сегодня объединение ДОСААФ отмечает девяносто лет со дня создания

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.01.2017 17:04

Сегодня объединение ДОСААФ отмечает девяносто лет со дня созданияС 90-летним юбилеем работников и ветеранов ДОСААФ поздравили губернатор Андрей Турчак, представители региональной власти, военные, общественники. Они вручили благодарственные письма и ведомственные награды. За все годы существования объединения подготовку здесь прошли более шестидесяти тысяч человек.

В девяностые количество секций и клубов резко сократилось. Сейчас в нашей области ДОСААФ объединяет четыре направления - парашютный спорт, стрелковый клуб, автошкола и мотоклуб. В этом году ДОСААФ спустя много лет открывает набор в авиационно-спортивный клуб, морской клуб, начинает подготовку парашютистов-десантников и связистов.

АЛЕКСАНДР БРЕУС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
На сегодняшний день, исходя из тех положений и ситуаций, которая создалась, идет возрождение клубной работы, секционной работы. Я приехал с Москвы, с подведения итогов, на котором услышал вторично подтверждение этих вещей, что идет направление по развитию клубной и секционной работы. Поэтому есть вера в светлое будущее.

Иван Павлов

 

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