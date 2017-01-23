Сегодня объединение ДОСААФ отмечает девяносто лет со дня создания

С 90-летним юбилеем работников и ветеранов ДОСААФ поздравили губернатор Андрей Турчак, представители региональной власти, военные, общественники. Они вручили благодарственные письма и ведомственные награды. За все годы существования объединения подготовку здесь прошли более шестидесяти тысяч человек.
В девяностые количество секций и клубов резко сократилось. Сейчас в нашей области ДОСААФ объединяет четыре направления - парашютный спорт, стрелковый клуб, автошкола и мотоклуб. В этом году ДОСААФ спустя много лет открывает набор в авиационно-спортивный клуб, морской клуб, начинает подготовку парашютистов-десантников и связистов.
АЛЕКСАНДР БРЕУС, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
На сегодняшний день, исходя из тех положений и ситуаций, которая создалась, идет возрождение клубной работы, секционной работы. Я приехал с Москвы, с подведения итогов, на котором услышал вторично подтверждение этих вещей, что идет направление по развитию клубной и секционной работы. Поэтому есть вера в светлое будущее.
Иван Павлов
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