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Более ста тридцати миллионов рублей получит Псковская область по проекту «Городская среда»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.01.2017 17:09

Более ста тридцати миллионов рублей получит Псковская область по проекту «Городская среда»Более ста тридцати миллионов рублей получит Псковская область по новому партийному проекту «Единой России» – «Городская среда». Об этом стало известно во время шестнадцатого съезда партии в Москве. Проект нацелен на приведение в порядок дворовых территорий во всех населённых пунктах региона с численностью более тысячи человек.

Также делегаты подвели итоги работы по уже существующим проектам за последние пять лет. Например, модернизация сельских Домов культуры, ремонт и строительство спортивных сооружений. Также были переизбраны члены Высшего и Генерального Советов «Единой России». В него вошла директор Островской гимназии Лариса Петрикова. Председателем партии был единогласно выбран Дмитрий Медведев. Как и в прошлом году, работали семь дискуссионных площадок: социальная сфера, экономика, ЖКХ, культура и многие другие. Модераторами на них выступили профильные министры, сенаторы и депутаты Госдумы.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
Обсуждались достижения, но поднималось и много вопросов. Очень много проблемных вопросов, связанных с бизнесом, с его основанием, с уплатой налогов. Здесь прослеживается тенденция, мы должны были к этому прийти. Мы должны сделать всё, чтобы было выгодно заниматься бизнесом.

Кирилл Радион

 

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