Почти полмиллиона рублей похитил неизвестный в Стругокрасненском районе. Разбойное нападение произошло в деревне Цапелька. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, похититель в маске ворвался в здание местной почты и забрал мешок с деньгами: четыреста шестьдесят тысяч рублей - в этот день в деревне должны были выдавать пенсии.
Преступнику удалось скрыться, сейчас ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело.
АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, ВР.И.О. НАЧАЛЬНИКА ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное преступление. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.
Татьяна Борисова
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Январь 2017
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