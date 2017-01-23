Работу коллекторов будут регулировать судебные приставы

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 14:46

Соответствующий федеральный закон вступил в силу еще в июле шестнадцатого года, но только в декабре было определено ведомство, которое сможет осуществлять надзор за коллекторскими агентствами.

Сейчас, если сотрудники подобной фирмы откровенно перегибают палку, пытаясь возвратить просроченную задолженность, человек может обратиться с жалобой в службу судебных приставов: здесь проведут проверку и вынесут решение. Самые серьезные санкции в сфере взыскания долгов грозят коллекторам, которые нанесли вред здоровью человека или ущерб имуществу.

ИРИНА ПАРХОМЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УФСП ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

После проведения проверки мы выдаем предписание об устранении выявленного нарушения, либо можем вынести решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра. Кроме этого предусмотрены штрафные санкции в отношении должностных лиц, юридических лиц в сумме от 20 тысяч до 2 миллионов.

Дина Перевозчикова