Полиция Дно разыскивает подозреваемых в краже

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 13:49

Сотрудники полиции из Дно разыскивают подозреваемых в краже у местной жительницы банковской карты. Неизвестные вытащили ее из сумки, пока женщина находилась в магазине. Позже со счета сберегательной книжки потерпевшей на эту карту были переведены более двухсот тысяч рублей, из этих денег - пятьдесят тысяч злоумышленники успели снять.

В совершении преступления подозреваются женщины, запечатленные на видео. Если вы узнали их, правоохранители просят позвонить по телефону - ноль-два.

Виктория Парфенова