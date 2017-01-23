Полиция Дно разыскивает подозреваемых в краже

Сотрудники полиции из Дно разыскивают подозреваемых в краже у местной жительницы банковской карты. Неизвестные вытащили ее из сумки, пока женщина находилась в магазине. Позже со счета сберегательной книжки потерпевшей на эту карту были переведены более двухсот тысяч рублей, из этих денег - пятьдесят тысяч злоумышленники успели снять.
В совершении преступления подозреваются женщины, запечатленные на видео. Если вы узнали их, правоохранители просят позвонить по телефону - ноль-два.
Виктория Парфенова
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Январь 2017
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