Усложнил ли жизнь пациентов запрет на продажу лекарств без рецепта обсудим сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 14:42

Минздрав расширил список лекарств, которые аптекам запрещено продавать без рецепта врача. Усложнил или облегчил этот запрет жизнь пациентов обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков».

Звоните, принимайте участие в обсуждениях. Телефон прямого эфира 66-27-47.