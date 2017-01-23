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Усложнил ли жизнь пациентов запрет на продажу лекарств без рецепта обсудим сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.01.2017 14:42

Усложнил ли жизнь пациентов запрет на продажу лекарств без рецепта обсудим сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков»Минздрав расширил список лекарств, которые аптекам запрещено продавать без рецепта врача. Усложнил или облегчил этот запрет жизнь пациентов обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 на «Радио России-Псков».

Звоните, принимайте участие в обсуждениях. Телефон прямого эфира 66-27-47.

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