На полгода перенесён срок вступления в силу новых правил перевозки детей в автобусах

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:44

В соответствии с новыми правилами перевозить детей можно было только на транспортном средстве, которое не старше десяти лет. Кроме того автобус должен оснащаться тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Правила должны были вступить в силу с первого января. Теперь их необходимо будет соблюдать с первого июля.

Контроль за пассажирскими перевозками детей усилен после трагедии в Ханты-Мансийске, когда в результате ДТП погибли одиннадцать детей. По новым правилам, если во время предрейсового осмотра будет выявлено, что автобус эксплуатируется больше десяти лет, правоохранители имеют право запретить его выезд.

ЮЛИЯ ФЁДОРОВА ИНСПЕКТОР ПО ПРОПАГАНДЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. ПСКОВУ:

В новогодние праздники дети выезжали на различные мероприятия, сотрудники ГАИ перед выездом автобуса приезжают и проверяют ремни безопасности, наличие сопровождающих, количество детей, проверяют документы у водителя, все, что требуют ПДД. У нас были случаи уже, водители не проходили предрейсовый осмотр, не было отметки в путевом листе и было совещание с родителями, с классным руководителем о том, что это ТС не выйдет на линию.

Дина Перевозчикова