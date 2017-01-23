Несколько классов в Псковских школах ушли на карантин

Три псковских класса ушли на вынужденные каникулы.На карантин по гриппу и ОРВИ отправились первоклассники из лицея «Развитие» и учащиеся третьего класса из ППК.
Классы будут закрыты до двадцать четвёртого января. На день позже учиться начнут ребята из шестого класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Напомним, класс закрывают на недельный карантин, если заболела пятая часть учеников. Добавим, что в области эпидпорог в возрастной группе старше пятнадцати лет превышен на десять процентов.
Виктория Писукова
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5