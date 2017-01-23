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Несколько классов в Псковских школах ушли на карантин

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.01.2017 11:44

Несколько классов в Псковских школах ушли на карантинТри псковских класса ушли на вынужденные каникулы.На карантин по гриппу и ОРВИ отправились первоклассники из лицея «Развитие» и учащиеся третьего класса из ППК.

Классы будут закрыты до двадцать четвёртого января. На день позже учиться начнут ребята из шестого класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Напомним, класс закрывают на недельный карантин, если заболела пятая часть учеников. Добавим, что в области эпидпорог в возрастной группе старше пятнадцати лет превышен на десять процентов.

Виктория Писукова


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