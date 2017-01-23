Несколько классов в Псковских школах ушли на карантин

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:44

Три псковских класса ушли на вынужденные каникулы.На карантин по гриппу и ОРВИ отправились первоклассники из лицея «Развитие» и учащиеся третьего класса из ППК.

Классы будут закрыты до двадцать четвёртого января. На день позже учиться начнут ребята из шестого класса Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Напомним, класс закрывают на недельный карантин, если заболела пятая часть учеников. Добавим, что в области эпидпорог в возрастной группе старше пятнадцати лет превышен на десять процентов.

Виктория Писукова