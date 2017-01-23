С февраля в Пскове подорожают проездные билеты в городских автобусах. С первого числа стоимость повышается на сто рублей. Теперь гражданам проездной билет обойдётся в девятьсот пятьдесят рублей, школьникам - в семьсот, а студентам - в семьсот пятьдесят. Стоимость проездного для организаций составит тысячу пятьдесят рублей.
Напомним, что с первого января в Пскове подорожал льготный проездной билет, который теперь стоит шестьсот пятьдесят рублей. По мнению руководства "Псковпассажиравтотранса", это позволит достичь баланса между стоимостью и объёмом оказываемых услуг.
Татьяна Борисова
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