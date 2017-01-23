Двенадцать жилищных сертификатов получит Псковская область в этом году

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:20

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Пять из них получат псковичи, которые пострадали, в том числе при ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. Ещё шесть сертификатов предназначены для вынужденных переселенцев и один - для обеспечения жильём граждан, которые приехали в нашу область с Крайнего Севера.

Добавлю, документы будут выделены в рамках государственной программы.

Ольга Волкова