Мнения псковичей о запрете конных прогулок разделились

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:56

Шесть протоколов об административных правонарушениях выписали в минувшие выходные в отношении людей, катающих детей на лошадях в Детском парке. По постановлению администрации города Пскова, в Детском и Финском парках, а также в Ботаническом саду уже как три года запрещено оказывать услуги по катанию на вьючных или верховых животных.

В конце прошлого года на этих территориях установили соответствующие информационные таблички. Однако, например, в Детском парке вандалы их уничтожили. А детей так и катают на лошадях, несмотря на запрет.

Разноцветные лошадки на карусели - сейчас единственный законный способ прокатиться верхом в Детском парке. Уже три года в Пскове действует постановление: катать детей на лошадях по территории парка запрещено. Однако лошади здесь всё равно гуляют, а наездницы за деньги предлагают прохожим прокатиться кружочек по парку. В минувшие выходные городская администрация совместно с полицией провела рейды, итогом которых стало составление шести протоколов об административных правонарушениях. Наездницы с такими решениями были категорически не согласны.

НАЕЗДНИЦА:

- Говорят, что я выгуливаю животное. По закону Пскова, выгул предусмотрен только в отношении домашних животных. Лошадь не является домашним животным, это сельхоз животное. Поэтому данный закон в отношении меня не работает. Я считаю действия сотрудников и действия администрации незаконными и неправомерными. Соответствующий протокол, конечно же, я буду обжаловать.

- А насчёт катания детей, Вы не катали детей?

- Нет.

В администрации же отвечают: в данном случае лошади всё же попадают под категорию домашних животных. Так или иначе, решение о запрете верховых прогулок в центре города было принято не просто так. Во-первых, после животных остаются экскременты, а хозяева за своими питомцами зачастую не убирают. А во-вторых, нахождение лошадей в столь многолюдном месте может представлять опасность и для наездника, и для прохожих.

ВАЛЕРИЙ НАВОДКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПСКОВА:

Лошадь - это, будем считать, источник повышенной опасности, хоть это и не транспортное средство в прямом смысле, но это животное, крупное, которое способно причинить травму. У нас определены места специально, это два места на территории Запсковья, Завеличья, где разрешены выгул лошадей, катание на лошадях.

С решением администрации Пскова не согласны оказались не только владельцы лошадей, но и некоторые горожане. Говорят, специально приводят детей в Детский парк - покататься верхом в красивом месте.

ПАВЕЛ, ЖИТЕЛЬ Г. ПСКОВА:

Они не носятся как угорелые, чтобы ребёнок упал. Они едут тихо, спокойно, всём всё нравится. Мы катаемся уже год и ни разу не падали. Что здесь ещё делать. Карусели надоели. Так хоть какое-то развлечение детям.

Другие же наоборот считают, что запретить конные прогулки в парке нужно было уже давно.

ТАТЬЯНА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. ПСКОВА:

Мы здесь недалеко живём. Каждый день практически гуляем и эти толпы лошадей постоянно ребёнка атакуют, говорят: "Будете кататься? Будете кататься?". Ребёнок боится уже лошадей. Поэтому я думаю, что надо отдельно место ограничить, чтобы специальная площадка была, и там, кому нравится, тот развлекался. Потому что эти фекалии, которые под ногами. Даже ребёнок маленький уже чувствует, что это некрасиво, так не должно быть.

Городские власти говорят, что готовы к диалогу с хозяевами животных и заключать соответствующие договора, которые бы могли максимально устроить обе стороны. Но при этом уточняют, что и владельцам лошадей со своей стороны нужно пойти на компромисс и уж точно не следует нарушать закон.

Виктория Писукова, Иван Лопаев

