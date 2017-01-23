Большое кино в маленьком городе: Островский музей создал экспозицию о киносъемках на родной земле

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:15

Остров - это неотъемлемая часть большого российского кино. Готовы доказать в местном музее. Здесь появилась новая экспозиция – «Большое кино в маленьком городе». Сотрудники музея скрупулёзно собирали фотографии, автографы и реквизит со съёмочных площадок, которые когда-либо размещались на территории района.

Отдельное место в экспозиции занимают фотографии Василия Меркурьева. Знаменитый советский актёр родился и вырос в Острове. Отмечу, островская земля особо интересна режиссерам, которые снимают фильмы о войне. Не в последнюю очередь именно из-за местных музейных фондов, в которых собрано оружие и предметы времен Второй Мировой.

ЕЛЕНА МАРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Когда мы стали готовить эту экспозицию, выяснилось, что очень многие наши сотрудники принимали участие в массовках, сохранились автографы известных актёров. Мы восстановили афиши фильмов, которые снимались в Островском районе. Это "Свои", "Мы из будущего", "Особенности национальной охоты", ну и конечно "Каникулы строгого режима".

Регина Кадырова