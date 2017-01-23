logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Вести 16:9
Главная > Новости > Вести-Псков

Большое кино в маленьком городе: Островский музей создал экспозицию о киносъемках на родной земле

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.01.2017 11:15

Большое кино в маленьком городе: Островский музей создал экспозицию о киносъемках на родной землеОстров - это неотъемлемая часть большого российского кино. Готовы доказать в местном музее. Здесь появилась новая экспозиция – «Большое кино в маленьком городе». Сотрудники музея скрупулёзно собирали фотографии, автографы и реквизит со съёмочных площадок, которые когда-либо размещались на территории района.

Отдельное место в экспозиции занимают фотографии Василия Меркурьева. Знаменитый советский актёр родился и вырос в Острове. Отмечу, островская земля особо интересна режиссерам, которые снимают фильмы о войне. Не в последнюю очередь именно из-за местных музейных фондов, в которых собрано оружие и предметы времен Второй Мировой.

ЕЛЕНА МАРКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Когда мы стали готовить эту экспозицию, выяснилось, что очень многие наши сотрудники принимали участие в массовках, сохранились автографы известных актёров. Мы восстановили афиши фильмов, которые снимались в Островском районе. Это "Свои", "Мы из будущего", "Особенности национальной охоты", ну и конечно "Каникулы строгого режима".

Регина Кадырова


SocButtons v1.5

Новости

Kinza
Авто-трэвл
Витрум
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5