Неповторимый стиль в каждой картине: в Псковский музей-заповедник вернулись полотна Евсея Моисеенко

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:01

В Псковский музей-заповедник вернулись картины известного живописца второй половины двадцатого века Евсея Моисеенко. Его шесть работ находились на выставке в Научно-исследовательском музее Академии художеств в Санкт-Петербурге. Эти картины Псковский музей в восьмидесятые годы купил у самого художника.

Сейчас три работы "Старик", "В войну" и "Поле" можно увидеть в картинной галерее музея. Остальные хранятся в фондах. Это "Натурщица", "Пушкин" и "Натюрморт".

ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА:

Именно период 60-80-х годов для творчества Моисеенко - это был такой пик. Потому что любое художественное произведение, написанное им в этот период, было таким художественным событием в ту пору советского государства, России вообще, и сейчас остаётся таким.

Художник оставил огромное творческое наследие - около двух тысяч живописных работ. Одна из особенностей его картин - то, что цвет полотен изменяется в зависимости от освещения. В творчестве Евсея Моисеенко особое место занимает военная тематика - это сюжеты Гражданской войны и Великой Отечественной, ужасы которой ему довелось пережить на себе. Кроме того, одним из излюбленных сюжетов художника стала жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина.

Виктория Писукова

