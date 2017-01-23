Мастер-класс от именитого спортсмена Сергея Фомина прошел в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:52

Свои коронные приёмы показал подросткам бронзовый призёр кубка Мира и чемпион шестых европейских игр по дзюдо среди полицейских - Сергей Фомин. Ребята узнали об истории дзюдо и самбо и увидели, как известные спортсмены завоевывают свои награды. Сергей Фомин - сотрудник полиции. Единоборствами занимается с семи лет. Его пример вдохновил многих ребят начать заниматься спортом.

Внимательнее всех за поведением Сергея Фомина на татами наблюдает Даниил Васильев. Он тоже начал заниматься единоборствами три года назад. На мастер-классе не только получил массу советов, но и уложил на лопатки самого чемпиона шестых Европейских игр среди полицейских и бронзового призера кубка Мира по дзюдо.

ДАНИИЛ ВАСИЛЬЕВ:

Очень много показали новых приемов, т.е. мы на своей секции такого еще не проходили, у нас скоро соревнования по дзюдо, по джиу-джитсу, и можно тоже эти приемы использовать и дальше продолжать заниматься. Честно, очень понравилось.

Сергей Фомин - сотрудник полиции, единоборствами занимается с семи лет. Школьникам он дал главный совет: не гнаться за наградами, а воспринимать тренировки, как полезный опыт в жизни.

СЕРГЕЙ ФОМИН, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ПО ДЗЮДО:

Вообще единоборства воспитывают те черты характера, которые присущи мужчине, дисциплинируют, в первую очередь, когда появляется интерес, как говорят, что аппетит приходит во время еды, также и здесь. Большая работа педагога, а станет он профессиональным спортсменом или нет, это уже момент сложный, но если у него есть интерес к этому виду спорта, то он просто будет развиваться, как личность, и физически, и умственно.

Встречи ребят с именитыми спортсменами, которые известны не только в нашем регионе, но и в Европе, по инициативе общественного Совета УМВД России по Псковской области проходят регулярно.

АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА УМВД РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Основная наверное задача - это пропаганда здорового образа жизни, и если ребятам такого уровня специалисты покажут интересно, и ребята заинтересуются и придут в зал, для нас это будет результат.

Пример Сергея Фомина вдохновил многих ребят начать заниматься спортом. А в будущем планируются и встречи с чемпионом Европы и Мира по боксу Артуром Акавовым.



Дина Перевозчикова, Денис Алексеев