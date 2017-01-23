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Трагедия в Дновском районе: в результате пожара один ребенок погиб, другой сильно пострадал

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.01.2017 11:53

Трагедия в Дновском районе: в результате пожара один ребенок погиб, другой сильно пострадалОдин ребенок погиб, ещё один серьёзно пострадал в пожаре в Дновском районе. С ожогами первой и второй степени пятилетнего мальчика отправили в Петербург санитарным рейсом.

Транспортировку организовали псковские спасатели совместно с Северо-Западным региональным центром МЧС России. Вертолёт доставил ребёнка в Детскую городскую больницу номер один Северной столицы. Его состояние специалисты оценивают как стабильно тяжёлое. Пожар в жилом доме деревни Морино произошёл в субботу около половины пятого вечера. Предположительная причина возгорания - детская шалость.

Надежда Прыгина

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