Трагедия в Дновском районе: в результате пожара один ребенок погиб, другой сильно пострадал

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 11:53

Один ребенок погиб, ещё один серьёзно пострадал в пожаре в Дновском районе. С ожогами первой и второй степени пятилетнего мальчика отправили в Петербург санитарным рейсом.

Транспортировку организовали псковские спасатели совместно с Северо-Западным региональным центром МЧС России. Вертолёт доставил ребёнка в Детскую городскую больницу номер один Северной столицы. Его состояние специалисты оценивают как стабильно тяжёлое. Пожар в жилом доме деревни Морино произошёл в субботу около половины пятого вечера. Предположительная причина возгорания - детская шалость.

Надежда Прыгина