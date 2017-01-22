Что делать в случае нападения большой собаки

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.01.2017 00:22

О том, что можно делать, а чего делать не стоит, если на вас напала собака, рассказала в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» руководитель Клуба спортивного собаководства Елена Балыкова.

Во-первых, ни в коем случае не убегайте, предупреждает кинолог. Не провоцируйте собаку, не смотрите ей в глаза. Попробуйте выставить вперед зонт, если он у вас есть. У вас с собой пакет с продуктами? В таком случае попытайтесь отвлечь собаку: кинуть пакет в сторону, как можно дальше. Еще один способ: дать строгим голосом команду «сидеть» или «лежать».



Анастасия Цепина