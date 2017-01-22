logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Вести 16:9
Главная > Новости

Что делать в случае нападения большой собаки

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 23.01.2017 00:22

Что делать в случае нападения большой собакиО том, что можно делать, а чего делать не стоит, если на вас напала собака, рассказала в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» руководитель Клуба спортивного собаководства Елена Балыкова.

Во-первых, ни в коем случае не убегайте, предупреждает кинолог. Не провоцируйте собаку, не смотрите ей в глаза. Попробуйте выставить вперед зонт, если он у вас есть. У вас с собой пакет с продуктами? В таком случае попытайтесь отвлечь собаку: кинуть пакет в сторону, как можно дальше. Еще один способ: дать строгим голосом команду «сидеть» или «лежать».

Анастасия Цепина

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Авто-трэвл
Витрум
Kinza
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5