Что делать в случае нападения большой собаки

О том, что можно делать, а чего делать не стоит, если на вас напала собака, рассказала в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» руководитель Клуба спортивного собаководства Елена Балыкова.
Во-первых, ни в коем случае не убегайте, предупреждает кинолог. Не провоцируйте собаку, не смотрите ей в глаза. Попробуйте выставить вперед зонт, если он у вас есть. У вас с собой пакет с продуктами? В таком случае попытайтесь отвлечь собаку: кинуть пакет в сторону, как можно дальше. Еще один способ: дать строгим голосом команду «сидеть» или «лежать».
Анастасия Цепина
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Январь 2017
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