ЕГЭ: PRO И CONTRA. Дискутируем на «Радио России-Псков» 23 января с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.01.2017 23:17

Современная школа. Какая она сейчас? И что нам хотелось бы увидеть в ней в будущем? Оправдал ли себя Единый Государственный Экзамен как форма итоговой аттестации? В чем его положительные и негативные стороны?

Эти и другие важные вопросы обсудим в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с нашими гостями: директором Псковской лингвистической гимназии, доктором педагогических наук, профессором Псковского государственного университета Татьяной Светенко и ее заместителем, кандидатом педагогических наук Ириной Галковской.

Слушайте 23 января с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение. Телефон прямого эфира 66-27-47.

