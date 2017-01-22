Ребенка, получившего сильнейшие ожоги при пожаре в Дновском районе, вертолетом доставили в петербургскую больницу

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 22.01.2017 22:19

Пятилетний мальчик, получивший серьезные травмы при пожаре, сегодня в 19.30 был успешно доставлен в отделение реанимации ГБУЗ «Детская городская больница №1» Санкт–Петербурга.

Трагедия произошла вчера в 16.30 в деревне Морино Дновского района. В частном доме, в котором находилось двое маленьких детей четырех и пяти лет, начался пожар. В результате младший ребенок, четырехлетний мальчик, погиб. Его старший брат получил ожоги тела 1-2 степени (около 70% тела) и был доставлен в ГБУЗ «Детская областная больница» города Пскова. Однако для оказания полноценной специализированной помощи требовалась срочная перевозка в ожоговый центр Санкт-Петербурга. Сегодня пострадавшего транспортировали из Пскова посредством санитарной авиации МЧС на вертолёте Ми-8. В полёте его сопровождали врачи, в том числе детский реаниматолог. Перелет прошел нормально. Ребенку уже помогают петербургские врачи.

Причина пожара, по предварительной версии, игры детей с огнем. На момент возникновения возгорания мальчики были дома одни: мать находилась в магазине, а отец - в лесу.

Анастасия Цепина