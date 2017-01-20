Все точки над «i» в деле о нападении кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино расставит экспертиза

У пострадавших уже есть заключение медицинской экспертизы, осталось дождаться криминологической. Об этом сегодня в «Шоу Вежливых Людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сообщила мать подвергшейся нападению девочки Татьяна Горшева.
«Мы намерены пройти по всем инстанциям и в судебном порядке добиться справедливости» - подчеркнул ее муж. Владелец собаки Владимир Петров заявил в прямом эфире, что его овчарка не могла совершить нападения, так как находилась в поле зрения все время, пока была на улице за забором. По словам Владимира, пострадавшие соседи могли инсценировать нападение собаки на ребенка, так как являются неблагополучной и конфликтной семьей. Однако несколько дозвонившихся в прямой эфир жителей деревни эту характеристику опровергли, отметив семью как «трудолюбивую» и «положительную». Расследованием дела сейчас занимаются в правоохранительных органах.
Анастасия Цепина
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Январь 2017
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