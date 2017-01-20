Лучшие сотрудники прокуратуры сегодня были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.01.2017 16:55

В Пскове сегодня прошло торжественно заседание, посвященное празднованию двести девяносто пятой годовщины со дня образования Российской прокуратуры. Свою историю ведомство ведет ещё с Петровских времен.

Сейчас в органах прокуратуры нашей области трудится более трёхсот человек. Они стоят на страже государственности; среди приоритетных направлений деятельности - борьба с коррупцией, сохранение исторического наследия, восстановление нарушенных прав несовершеннолетних, инвалидов - всех, кто обращается к ним за помощью. Только за 2016 год специалисты ведомства выявили более тридцати тысяч нарушений законов в разных сферах. Лучшие сотрудники сегодня были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Администрация области высоко ценит вклад, который коллектив прокуратуры вносит в дело обеспечения правопорядка на территории нашего региона. Сегодня особые слова признательности и благодарности хочется сказать ветеранам службы. Без вашего самоотверженного труда, честного отношения к делу не было бы многих сегодняшних достижений. Вы, наши ветераны, и сегодня не остаетесь в стороне, передавая свой опыт и знания молодому поколению. В этом есть залог преемственности поколений, сохранения традиций Псковской областной прокуратуры.

Виктория Парфенова