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Какие интересные события ждут псковичей в ближайшее время

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 16:28

Какие интересные события ждут псковичей в ближайшее времяКакие интересные события ждут псковичей в ближайшее время, и куда отправиться в выходные, чтобы весело и с пользой провести время с семьей. Двери планетария всегда открыты для юных исследователей космоса и их родителей. В это воскресенье дети от шести до десяти лет узнают истории о звездах, а подростки о необыкновенных небесных явлениях.

А в следующие выходные в планетарии ждут самых маленьких с программами "Космические приключения муравьишки" и "Приключения ребят на Луне". И конечно мы все с нетерпением ждем открытия двадцать четвертого Пушкинского фестиваля.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и, конечно, Псков приготовили для зрителей разножанровые постановки: трагедия и комедия, сказка, опера и даже хоровой концерт. Первый спектакль псковичи увидят третьего февраля, а пока самое время вспомнить уже полюбившихся нашему зрителю: "Человека, обреченного на счастье" и чудаковатого стоматолога Фарятьева с его фантазиями.

С миром «Человека, обреченного на счастье» можно познакомиться 22 января. Сквозная тема постановки - творческий человек в окружающем его мире абсурда. Это спектакль о времени, о быте и поэзии, о любви и литературе, о России и Америке. Фантазии Фарятьева на большой сцене драмтеатра двадцать девятого января. Этот персонаж называют героем нашего времени, несмотря на его странные фантазии, к нему хочется прислушаться и испытать такую же душевную радость от простых человеческих чувств. А двадцать восьмого января актеры Пушкинского театра порадуют своих маленьких зрителей музыкальным спектаклем "Приключения Чиполлино".
Двадцать восьмого января в Пскове в клубе R-16 впервые пройдет детский отчетный концерт воспитанников академии талантов "Таленто". Ребята покажут, чему научились на занятиях и мастер-классах по самбо, разным танцевальным направлениям, вокалу и игре на гитаре. Организаторы обещают зрителям невероятную атмосферу сказки, великолепное творческое шоу и, конечно, хорошее настроение!

Дина Перевозчикова


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