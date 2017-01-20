Три моноспектакля покажут на Пушкинском театральном фестивале

О том, что предстоит увидеть псковскому зрителю на Пушкинском театральном фестивале, сегодня на пресс-конференции рассказали режиссёры постановок. Анна Викторова, режиссёр театра "Кукольный формат" из Санкт-Петербурга привезёт в Псков детский спектакль "Аленький цветочек", сказку со знакомым сюжетом, главную и единственную роль в котором играет Ольга Донец.
Моноспектакль "Пушкин. Сказки для взрослых" поставит московский Центр драматургии и режиссуры. Ещё один моноспектакль покажет театр "Мастерская". Постановка "Записки юного врача", основанная на ранних рассказах Михаила Булгакова, номинант национальной театральной премии "Золотая маска". В этом году программа фестиваля отличается своей насыщенностью и широкой географией участников.
АНДРЕЙ ПРОНИН, АРТ-ДИРЕКТОР ПУШКИНСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ:
Надеюсь, что программа наша, в которой вся Россия: и Новосибирск, и Екатеринбург, и Петербург, и Москва, и Псков, надеюсь, что она псковских зрителей не разочарует и каждый найдёт себе спектакль по вкусу. И вот ещё маленькая поправка - мы в этом году пошли на риск. Мы отказались от откровенно коммерческой продукции. У нас очень серьёзная программа.
Виктория Писукова
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