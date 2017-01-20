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Врачи уверены: ужесточение контроля за отпуском лекарств - мера полезная

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 18:12

Врачи уверены: ужесточение контроля за отпуском лекарств - мера полезнаяЭто лекарство отпускается только по рецептам – такой ответ все чаще стали слышать жители региона из уст аптекарей. С первого января ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Теперь аптекам за невнимательность и попустительство грозит серьезный штраф. На какие лекарства теперь необходим специальный документ от врача и как это повлияло на работу системы здравоохранения?

ПОКУПАТЕЛИ В АПТЕКЕ:
- Откуда ты будешь знать, если заболеешь, что тебе будет надо что-то?
- Если вы заболеете, наверное к доктору пойдете.
- Ну дык скорую-то помощь себе наверное надо самому оказывать. Пока до доктора доберешься – коньки отбросишь!

С нового года такая ситуация в псковских аптеках стала весьма распространенной. Препарат, который, скажем, гипертоник принимает ежедневно в течение десятка лет - теперь можно будет получить строго по рецепту врача. Все просто, если на упаковке написано: отпускается по рецепту, то без заветного бланка и печати аптекарь лекарство вам не продаст. Естественно такая мера скажется на потоке пациентов в поликлиники. Но сами врачи уверены – ужесточение контроля за отпуском лекарств – мера полезная. Ведь экспериментальное самолечение нередко ведет к ухудшению самочувствия.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ:
Вообще я, как кардиолог, лекарства очень серьезные! Даже изменения названия препарата – другой фирмы – могут давать разные результаты. Поэтому надо принимать только то, что пишет конкретно врач-кардиолог. Потому что есть аналоги, которые имеют разную эффективность терапии.

В теории такая мера должна была соблюдаться и прежде. Но аптеки к этому вопросу подходили либерально. Казалось бы точку с вольным отпуском лекарств должна была поставить иркутская история с «боярышником». Но врачи говорят – об ужесточении контроля их предупреждали за много месяцев. И приток пациентов в поликлиники никого не удивляет.

ГАЛИНА НЕВАЛЕННАЯ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»:
Я не думаю, что это вызовет обвальный поток пациентов к нам в поликлинику. Потому что мы уже с сентября с конца предыдущего года, докторов предупреждали и нацеливали на то, чтобы они выписывали рецепты заранее. Он многоразового, если так можно сказать, использования, и действует в течение нескольких месяцев.

Да и среди пациентов поликлиник есть те, кто ужесточению контроля искренне радуется.

ЛЮДМИЛА КУЗЬМИНА:
Очень хорошо. Потому что приходят забирают в аптеке в другой раз и то что нужно и не нужно. А по рецептам доктор выписал и лечение нормальное. Я лично считаю, что это очень правильно.

Врачи и фармацевты предупреждают – послабления к этому новшеству можно не ждать. И советуют привыкать впредь заранее планировать свой поход к доктору за актуальным рецептом.

Кирилл Михайлов, Кирилл Мосин

 

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