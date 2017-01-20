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Проводится проверка по факту гибели в ДТП двух женщин в посёлке Белорусском

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 14:48

Проводится проверка по факту гибели в ДТП двух женщин в посёлке БелорусскомДва человека стали жертвами ДТП в посёлке Белорусский Пыталовского района. По предварительной информации, женщина шестьдесят шестого года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной ФАВ. Погибли пассажирка Форда и водитель другой автомашины - женщина пятьдесят девятого года рождения. Пассажир Форда доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Кирилл Радион

 

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