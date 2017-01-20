Проводится проверка по факту гибели в ДТП двух женщин в посёлке Белорусском

Два человека стали жертвами ДТП в посёлке Белорусский Пыталовского района. По предварительной информации, женщина шестьдесят шестого года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной ФАВ. Погибли пассажирка Форда и водитель другой автомашины - женщина пятьдесят девятого года рождения. Пассажир Форда доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
Кирилл Радион
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5