Проводится проверка по факту гибели в ДТП двух женщин в посёлке Белорусском

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.01.2017 14:48

Два человека стали жертвами ДТП в посёлке Белорусский Пыталовского района. По предварительной информации, женщина шестьдесят шестого года рождения за рулем Форда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной ФАВ. Погибли пассажирка Форда и водитель другой автомашины - женщина пятьдесят девятого года рождения. Пассажир Форда доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Кирилл Радион