Выставка фресок в Пскове будет продлена до 8 февраля

Об этом в прямом эфире передачи «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» сообщил председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.
Решение о продлении выставки было принято в связи с огромным интересом псковичей и гостей города к этому проекту. «Могу сказать, что это – событие года», - поделился гость нашей студии. По мнению художника, выставка уникальна по своей значимости и по заинтересованности зрителей.
Напомним, с 18 января в Пскове работает выставка копий фресок, организованная по инициативе регионального отделения Союза художников России. Выставка проводится в поддержку восстановления уникальных фресок церкви Успения Св. Богородицы в деревне Мелётово и самого храма. Ранее планировалось, что выставка продлится до 29 января.
Анастасия Цепина
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