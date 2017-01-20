Знаменитый актер Василий Лановой – гость нового проекта ГТРК «Псков» «Зеркало»

Знаменитый на всю страну «офицер», любимец режиссеров и женщин - актер Василий Лановой стал гостем новой программы ГТРК «Псков». Проект "Зеркало" - это разговор о российском кинематографе, его прошлом и настоящем. Беседа с людьми, причастными к кино и его "кухне". Первый гость программы, Василий Лановой, расскажет о том, что такое быть актером и чем российский кинематограф отличается от советского. Смотрите в эту субботу в 8:50 на телеканале «Россия 1».
Ольга Лосская
|
Январь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5