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Знаменитый актер Василий Лановой – гость нового проекта ГТРК «Псков» «Зеркало»

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 10:58

Знаменитый актер Василий Лановой – гость нового проекта ГТРК «Псков» «Зеркало»Знаменитый на всю страну «офицер», любимец режиссеров и женщин - актер Василий Лановой стал гостем новой программы ГТРК «Псков». Проект "Зеркало" - это разговор о российском кинематографе, его прошлом и настоящем. Беседа с людьми, причастными к кино и его "кухне". Первый гость программы, Василий Лановой, расскажет о том, что такое быть актером и чем российский кинематограф отличается от советского. Смотрите в эту субботу в 8:50 на телеканале «Россия 1».

Ольга Лосская


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