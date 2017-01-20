Знаменитый актер Василий Лановой – гость нового проекта ГТРК «Псков» «Зеркало»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.01.2017 10:58

Знаменитый на всю страну «офицер», любимец режиссеров и женщин - актер Василий Лановой стал гостем новой программы ГТРК «Псков». Проект "Зеркало" - это разговор о российском кинематографе, его прошлом и настоящем. Беседа с людьми, причастными к кино и его "кухне". Первый гость программы, Василий Лановой, расскажет о том, что такое быть актером и чем российский кинематограф отличается от советского. Смотрите в эту субботу в 8:50 на телеканале «Россия 1».

Ольга Лосская