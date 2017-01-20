Псковскому гребцу Семёну Ягунову присвоили высшее спортивное звание. Он стал Мастером спорта России международного класса. Приказ подписал министр спорта Павел Колобков. Яганов - действующий четырёхкратный чемпион страны. В минувшем году он вошёл в состав олимпийской сборной по гребле.
Однако выступить в Рио не смог из-за отстранения российских спортсменов.
Надежда Прыгина
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Январь 2017
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