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Акция «Музейное селфи» проходит сегодня во всем мире

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 11:04

Акция «Музейное селфи» проходит сегодня во всем миреАкция «Музейное селфи» проходит сегодня во всем мире. В этот день любой человек может разместить на своих страницах в соцсетях селфи, сделанное на фоне здания музея или рядом с музейным экспонатом. При размещении фото обязательно нужно указывать хэштег #музейноеселфи# и название музея, в котором сделана фотография.

Второй год активное участие в акции принимает музей романа "Два капитана ". Таким образом, считают его сотрудники, псковичи могут рассказать всему миру, что в нашем городе есть уникальный музей одной книги. Автор фотографии, которая наберет наибольшее количество лайков, получит специальный приз от Псковского музея-заповедника.

Екатерина Давыдова

 

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