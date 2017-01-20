Несмотря на знаки о запрете конных прогулок, владельцы лошадей продолжают нарушать закон

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.01.2017 11:18

В Пскове появились специальные знаки, которые запрещают катание на лошадях. Десять таких табличек установлены в парках, в том числе Детском, и на набережных. За катание на лошадях в этих местах можно получить штраф две тысячи рублей. Жители и гости города не раз жаловались властям на то, что животные создают антисанитарию и могут быть опасны.

Впрочем, собственники лошадей продолжают свое занятие, несмотря на регулярные рейды и штрафы. А несколько запрещающих табличек уже повредили неизвестные.

ВАЛЕРИЙ НАВОДКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПСКОВА:

Катание на лошадях, это же я говорю, как правило катают детишек, причем услуги навязывают и как показывает практика рейдов, животные неухоженные, за животными не следят, документов не предоставляют, поведение животного непредсказуемо, поэтому представляете какие последствия могут быть.

Администрация города напоминает, что в Пскове есть выделенные места для таких развлечений - это сквер на Завеличье - между улицей Коммунальной и Байкова, а также парк вдоль Сиреневого бульвара, и призывает собственников лошадей соблюдать закон.

Андрей Удалов