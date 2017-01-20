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Необычное прочтение классики предлагают спектакли Пушкинского театрального фестиваля

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 11:07

Необычное прочтение классики предлагают спектакли Пушкинского театрального фестиваляФантастическую оперу «Снегурочка» Новосибирского театра «Старый дом» представят псковичам в рамках двадцать четвертого Пушкинского театрального фестиваля. Этот спектакль выдвинут на «Золотую маску» в номинации эксперимент. Музыку для него написал композитор Александр Маноцков, а исполняют ее сами артисты на сцене.

Инструментами служат не только гармошки, флейты, скрипки, но и различные бытовые предметы. История Снегурочки — это история индивидуальности, которой сложно выжить в мире, где правят стереотипы и мышление толпы.

МАРИНА НИКОЛАЕВА, ДИРЕКТОР XXIV ПУШКИНСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ:
Это не драматический театр, то есть это и драматический театр в современном смысле этого слова и музыкальная опера. Но опера очень нетрадиционная, ломает представления о жанре, выходит за границы жанра. У спектакля есть еще подзаголовок лаборатория. То есть это такое произведение современного искусства в полном смысле слова.

Еще одна необычная постановка этого фестиваля – «Пушкин… Сказки для взрослых». Это моноспектакль, однако отличается принципиальным взаимодействием с залом. При этом в нем практически полностью отсутствуют декорации и реквизит. В основе постановки сказки Александра Пушкина «Наташа», «Царь Никита», «Сказка о попе и работнике его Балде». Напомним, фестиваль откроется третьего февраля.

Андрей Удалов

 

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