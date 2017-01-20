Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце теперь стоят в два раза дешевле

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.01.2017 11:09

Восемнадцать многодетных семей воспользовались скидкой на занятия для детей в Ледовом дворце. Эта льгота начала действовать с января две тысячи семнадцатого года, она позволяет многодетным родителям вдвое сократить расходы за обучение в спортивно-оздоровительных группах по хоккею и фигурному катанию.

Чтобы выпустить ребенка на лед заниматься хоккеем или фигурным катанием родителям нужно собрать приличную сумму на экипировку и оплату тренировок. Особенно сложно многодетным.

СВЕТЛАНА БИБЛЕВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:

Младший пошел за старшим. Младшего мы не собирались отдавать, когда старший пошел, младший загорелся, захотел. Он у нас в два и семь месяцев пошел.

Светлана, как многодетная мать, с этого месяца будет платить за двоих, как за одного. Братьям – счастье. Вместе веселее вдвойне.

НИКИТА БИБЛЕВ:

Хоккей - это командный вид спорта, ты должен наладить отношения со своими товарищами по команде и больше всего мне нравится в хоккее красивые розыгрыши и красивые голы.

Руководство дирекции спортивных сооружений пошло навстречу многодетным родителям и установило 50% скидку. Для этого нужно только предоставить небольшой пакет документов.

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЛЕДОВОГО ДВОРЦА ПО УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ:

Мы понимаем, что все родители хотят, чтобы их дети развивались гармонично. То есть они хотят и искусством заниматься и спортом заниматься. Мы и им благодарны, потому что мы всегда говорим, что если не будет их, не нужны будем и мы. Для нас очень важно.

Это решение в будущем принесет свои плоды, уверено руководство ледовой арены, поможет воспитать поколение спортсменов.

НАТАЛЬЯ ВЛАСЕНКО, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ:

Хотелось бы рекомендовать всем мамам, папам, чтобы приводили детей, отдавали в спорт. Это придаст ребенку уверенности. Научит выносливости, а также закалит не только тело, но и дух.

Андрей Удалов, Денис Алексеев