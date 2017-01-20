У инвалидов украли последнее топливо, но не замерзнуть в холода помогли неравнодушные люди

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.01.2017 11:19

Почти машину дров украли неизвестные у благотворительной организации "Росток" из Порхова. Пропажа обнаружилась после новогодних каникул. Без отопления осталась швейная мастерская, в которой каждый день работают десять-двенадцать человек. "Росток" занимается реабилитацией инвалидов и существует только на пожертвования.

В швейной мастерской центра "Росток" каждый день кипит работа. Под руководством мастера подопечные благотворительной организации шьют, вяжут, плетут из бисера. Настя Егорова одну пару следков может смастерить всего за день. Такие изделия она вяжет и для себя, и на продажу, и в подарок.

АНАСТАСИЯ ЕГОРОВА:

Следочки связала на швейке здесь. К Новому году тут мы вязали петушков.

В одной компании с вязальщицами работает и единственный вязальщик - Марат Таиров. В его портфолио изделия из бисера, швейные работы. Сейчас работает над шерстяными носками для себя.

МАРАТ ТАИРОВ:

А то я вяжу на продажу, а себе не связать еще никак, сапожник без сапог, решил связать себе, чтобы тепло было ногам, здоровье важнее всего.

В зимние морозы одними шерстяными носками не согреешься. Каждое утро в мастерской нужно топить печь. После новогодних каникул работники пошли за дровами - они хранились в ветхом сарае рядом с домом. И опешили - топливо пропало, оставалась лишь горстка поленьев на пару дней. Не исключено, рассуждают в "Ростке", что кто-то из местных решил таким образом согреться в сильные морозы. После того, как информация о краже попала в социальные сети, неравнодушные люди помогли благотворительной организации пополнить запас топлива.

ЛАРИСА СЕРГЕЕВА, КООРДИНАТОР СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "РОСТОК":

У нас появился спонсор, который нам оплатил две машины дров, одну мы уже купили, в швейную мастерскую, вторую привезли в столярную мастерскую, ну и там уже раскололи.

Чтобы исключить кражи в будущем, "Росток" сейчас строит новый надёжный сарайчик. Старый распилили на доски, которые пойдут на топливо. Подаренные две машины дров помогут "Ростку" пережить ближайшие холода, но чтобы дотянуть до весны, нужно еще столько же. Организация снова надеется на помощь благотворителей.

Иван Павлов, Кирилл Мосин