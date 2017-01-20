Продолжаются поиски места для новой свалки за чертой города

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.01.2017 10:45

В этом году в Пскове должна начаться рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов. Об этом стало известно на заседании рабочей группы в администрации области. Существующая свалка в Пскове уже давно выработала свой ресурс. В связи с массовой застройкой жилых микрорайонов территория полигона уже вошла в черту города.

Главный вопрос – где разместится новый полигон. Сейчас рассматриваются три участка. Один в Псковском районе, два других в Палкинском. Однако против размещения там свалки выступают общественники и местные жители. По их мнению, это приведёт к ухудшению экологической обстановки. В результате было предложено ещё раз внимательно изучить возможные варианты и подыскать приемлемый.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все инвесторы, которые приходят, у них вопрос только один – дайте земельный участок. Никто не приходит и говорит: Я выбрал участок, всё согласовал, готов вложить три миллиарда рублей. Готовы вложить и большие суммы и мусороперерабатывающий завод, мусоросжигательный завод, первично – земельный участок.

Кирилл Радион