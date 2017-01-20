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Нет рецепта – нет лекарства: ужесточение требований к отпуску медикаментов из аптек

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 11:22

Нет рецепта – нет лекарства: ужесточение требований к отпуску медикаментов из аптекВ России ужесточили требования к рецептурному отпуску лекарств. Препарат, который, скажем, гипертоник принимает ежедневно в течение десятка лет - теперь можно будет получить строго по рецепту врача. Все просто – если на упаковке написано – отпускается по рецепту, то без заветного бланка и печати аптекарь лекарство вам не продаст.

А за невнимательность и попустительство аптекам грозит серьезный штраф. Врачи уверены: ужесточение контроля за отпуском лекарств – мера полезная.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ:
Вообще я, как кардиолог, лекарства очень серьезные! Даже изменения названия препарата, другой фирмы – могут давать разные результаты. Поэтому надо принимать только то, что пишет конкретно врач-кардиолог. Потому что есть аналоги, которые имеют разную эффективность терапии, хотя названия одинаковые, но эффективность терапии разная.

Как новшество повлияло на работу системы здравоохранения, и как к нему отнеслись пациенты - об этом смотрите сегодня в одном из выпусков «Вестей».

Кирилл Михайлов

 

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