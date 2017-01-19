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В феврале база Юность в Острове готовится принять отборочные соревнования к первенству мира по биатлону среди юниоров

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.01.2017 21:04

В феврале база Юность в Острове готовится принять отборочные соревнования к первенству мира по биатлону среди юниоровНа базе Юность в Острове сегодня прошло совещание с участием представителей Российской Федерации биатлона. На базе должен был проводиться чемпионат мира по биатлону среди юниоров, но из-за внешнеполитических причин, наш Союз биатлонистов отказался от этого мероприятия.

Однако благодаря подготовке к состязаниям мирового уровня, в Острове создана площадка с удобной инфраструктурой для проведения соревнований по лыжному спорту. Уже в феврале база готовится принять отборочные соревнования к первенству мира по биатлону среди юниоров.

ВАДИМ МЕЛЕХОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ:
Недостаточное количество могло быть снега на трассах, поэтому была сделана система искусственного оснежения и плоды этой работы вот сейчас видите. Нам удастся провести эти соревнования и показать всему миру, что Псков, Остров, был готов к проведению соревнований, но к сожалению, по ряду причин его перенесли в другое место.

Регина Кадырова


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