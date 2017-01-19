Главные секреты работы повара и медсестры узнали сегодня воспитанники двадцать четвертого детского сада

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.01.2017 21:07

Настоящими журналистами почувствовали себя сегодня ребята из группы «Лучик» псковского детского сада номер двадцать четыре. Там идёт неделя телевидения.

Как повар успевает приготовить кашу к утреннему завтраку, трудно ли весь день стоять у плиты и зачем на одной кухне столько разнокалиберных поварёшек. Роль журналиста, пусть и с игрушечным, но всё же микрофоном, дошколятам явно по душе. Хозяйка охотно отвечает на вопросы, даёт подержать кухонную утварь и демонстрирует будущий обед.

Буквально всё маленьких почемучек интересует и в кабинете медсестры. Такое увлекательное игровое занятие - часть детсадовского проекта "Неделя телевидения". Несколько дней дошколята с удовольствием рисовали декорации к мультфильмам и телепередачам, лепили любимых героев, пробовали себя в роли ведущих.

Инициаторами недели телевидения в детском саду, рассказывает воспитатель, стали сами ребята. Идею подал один из мальчишек, спросив однажды, что происходит с другой стороны экрана.

ЛЮДМИЛА ОШЕРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №24 Г. ПСКОВА:

И тогда возникла у нас мысль открыть завесу тайны, рассказать детям о телевизионных профессиях, и самим оказаться в роли создателей своего детского телевидения. Для детей эта тема была очень насыщенной, очень плодотворной.

Кульминация занятий - беседа с нашей съёмочной группой. От оператора Дениса Алексеева малыши узнали, что объектив цифровой камеры подобен человеческому глазу, карту памяти вполне можно сравнить с мозгом, а устройство под сложным названием трансфокатор не что иное, как "приближатор". Искренний восторг дошколят вызвала возможность потрогать профессиональное оборудование и почувствовать себя настоящими операторами.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев