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Главные секреты работы повара и медсестры узнали сегодня воспитанники двадцать четвертого детского сада

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.01.2017 21:07

Главные секреты работы повара и медсестры узнали сегодня воспитанники двадцать четвертого детского садаНастоящими журналистами почувствовали себя сегодня ребята из группы «Лучик» псковского детского сада номер двадцать четыре. Там идёт неделя телевидения.

Как повар успевает приготовить кашу к утреннему завтраку, трудно ли весь день стоять у плиты и зачем на одной кухне столько разнокалиберных поварёшек. Роль журналиста, пусть и с игрушечным, но всё же микрофоном, дошколятам явно по душе. Хозяйка охотно отвечает на вопросы, даёт подержать кухонную утварь и демонстрирует будущий обед.
Буквально всё маленьких почемучек интересует и в кабинете медсестры. Такое увлекательное игровое занятие - часть детсадовского проекта "Неделя телевидения". Несколько дней дошколята с удовольствием рисовали декорации к мультфильмам и телепередачам, лепили любимых героев, пробовали себя в роли ведущих.
Инициаторами недели телевидения в детском саду, рассказывает воспитатель, стали сами ребята. Идею подал один из мальчишек, спросив однажды, что происходит с другой стороны экрана.

ЛЮДМИЛА ОШЕРОВА, ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №24 Г. ПСКОВА:
И тогда возникла у нас мысль открыть завесу тайны, рассказать детям о телевизионных профессиях, и самим оказаться в роли создателей своего детского телевидения. Для детей эта тема была очень насыщенной, очень плодотворной.

Кульминация занятий - беседа с нашей съёмочной группой. От оператора Дениса Алексеева малыши узнали, что объектив цифровой камеры подобен человеческому глазу, карту памяти вполне можно сравнить с мозгом, а устройство под сложным названием трансфокатор не что иное, как "приближатор". Искренний восторг дошколят вызвала возможность потрогать профессиональное оборудование и почувствовать себя настоящими операторами.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев


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