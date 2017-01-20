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Правду о нападении собаки на девочку в деревне Павшино выясняем в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» 20 января

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.01.2017 13:00

Правду о нападении собаки на девочку в деревне Павшино выясняем в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» 20 январяНападение кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино вызвало волну дискуссий о необходимости ужесточения законодательства в сфере содержания домашних животных, прежде всего собак.

При этом владелец пса вместо того, чтобы загладить вину, обвиняет в случившемся самих пострадавших и грозит им крупными неприятностями.

Подробности этой истории обсуждаем в «Шоу вежливых людей», в пятницу, 20 января, с 17.05. Кроме того, узнаем, как правильно вести себя с собаками крупных пород, чтобы однажды не стать их жертвой, и насколько в регионе соблюдают действующий закон о содержании домашних животных?

У нас в гостях: мать пострадавшей девочки Татьяна Горшева и владелец собаки Владимир Петров.

Звоните в прямой эфир по тел: 66-27-47
 

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