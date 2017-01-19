Как правильно содержать собак крупных пород и как не стать их жертвой обсуждаем в «Шоу вежливых людей» на Радио «Маяк-Псков» 20 января

Нападение кавказской овчарки на четырёхлетнюю девочку в деревне Павшино вызвало волну дискуссий о необходимости ужесточения законодательства в сфере содержания домашних животных, прежде всего собак.
При этом владелец пса вместо того, чтобы загладить вину, обвиняет в случившемся самих пострадавших и грозит им крупными неприятностями.
Подробности этой истории обсуждаем в «Шоу вежливых людей», в пятницу, 20 января, с 17.05. Кроме того, узнаем, как правильно вести себя с собаками крупных пород, чтобы однажды не стать их жертвой, и насколько в регионе соблюдают действующий закон о содержании домашних животных? У нас в гостях: мать пострадавшей девочки Татьяна Горшева и руководитель псковского отделения федерации спортивно-прикладного собаководства Елена Балыкова.
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