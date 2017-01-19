Вместо извинений получили угрозы, утверждают родители девочек, искусанных соседской собакой

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.01.2017 17:12

ЧП в деревне Павшино. Собака напала на двух малолетних детей. Девочки выходили из калитки своего дома, когда на них набросилась соседская кавказская овчарка. Происшествие могло превратиться в настоящую трагедию, если бы на помощь вовремя не подоспела старшая сестра.

Четырехлетней Любе за последние дни пришлось вытерпеть много боли. Девочке ежедневно делают перевязки, меняют дренаж для отвода лимфы. Рана от клыков кавказской овчарки очень глубокая. Еще больнее – уколы. Но все могло закончиться гораздо плачевнее, если бы не трое зимних штанов. Они смягчили укус. На одежде дырки от зубов и следы крови. Информация о происшествии попала в соцсети. Моментально нашлась масса диванных экспертов со своими гипотезами: например, девочка со своей сестрой сама дразнила сторожевую собаку и спровоцировала нападение. Но есть одно «но»: Люба инвалид по зрению. С детства не видит. Она в принципе только учится взаимодействовать с миром, поэтому ее сопровождала сестра. Лида и помогла реконструировать события: собака напала на детей, когда они выходили из собственной калитки. Набросилась сзади и схватила девочку за плечо. Лида вспоминает: стоя на задних лапах – пес был заметно выше нее.

ЛИДА:

- Тогда она меня укусила за руку и Любу сбоку. Я Любу выронила, Люба упала. Она ее схватила за ногу и потащила вот туда вот.

- За ногу схватила и потащила?

- За ногу, да! По земле!

На счастье девочек во дворе была старшая сестра. Она отреагировала моментально – несмотря на то, что сама панически боится собак.

АНАСТАСИЯ ГОРШЕВА, СЕСТРА ПОСТРАДАВШИХ:

У нас дверь, когда ее открывают, она скрипит. То есть я слышала, как они вышли. И через пару секунд они ужасно дико заорали. Я вот побежала, схватила швабру какую-то первую попавшуюся под руки, выбежала, ударила собаку.

Родители вызвали «скорую» и «полицию». В Областной больнице девочке наложили швы. А вот рану на спине – даже не обработали. Скорее всего девочка была в таком шоке, что просто не указала врачам на еще одну травму. Стала жаловаться на боль в спине уже оказавшись дома. Мама повезла девочку в Псков: сделать рентген, зафиксировать у хирурга раны для судебного расследования.

ТАТЬЯНА ГОРШЕВА, МАМА ПОТЕРПЕВШИХ:

Когда я попросила врача описать рану, которая на спинке у ребенка, он сказал, что эту рану могли вы ей поставить уже дома. И почему эту рану не описали и не обработали в Областной больнице, когда оказывали нам первую помощь.

Как гласит табличка – собака напавшая на детей «злая». Каким образом она оказалась вне вольера на улице, мы узнать не смогли. Хозяин уехал сразу после того, как мы начали съемки.

ЕЛЕНА БАЛЫКОВА: РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА:

Кавказские овчарки изначально выводились для охраны стада. Сейчас эти собаки используются для караула территории. Собаку ни в коем случае обвинять нельзя. Мы обвиняем только владельцев. Потому что владелец принимает решение, когда заводит собаку, он несет стопроцентную ответственность, перед собакой, перед собой и перед обществом.

Хозяин этой собаки, по слухам, бывший сотрудник ГИБДД. Отец пострадавших девочек предложил ему решить конфликт без суда и полиции. Стандартной выплатой компенсации за моральный и физический ущерб.

МАМА ДЕВОЧЕК:

Что он в ответ услышал – это ты никаких денег не получишь, но обещаю я тебе большие проблемы.

Кирилл Михайлов, Денис Алексеев